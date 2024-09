Pandemie BSW will Corona-Untersuchungsausschuss beantragen

Der AfD-Politiker Stephan Brandner zeigte sich zwar bei „t-online“ ebenfalls offen für eine Unterstützung des BSW-Antrags, übte an diesem aber zugleich heftige Kritik: „Das ist ein durchschaubares Wahlkampfmanöver“, sagte Brandner mit Hinweis auf die Landtagswahl in Brandenburg am Sonntag. Die Idee zum Untersuchungsausschuss sei von der AfD „abgekupfert“.