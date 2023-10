Wiedervereinigung Bürgerfest zur Einheitsfeier in Hamburg beginnt

Der Beginn des Bürgerfests ist der Auftakt zur zentralen Feier zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Höhepunkt bildet am Dienstag ein Festakt in der Elbphilharmonie mit rund 1300 Gästen, darunter die gesamte Staatsspitze und die Regierungschefs der Länder. Zuvor wird es in der Hauptkirche St. Michaelis - dem „Michel“ - einen ökumenischen Gottesdienst geben.