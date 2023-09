Interview zum Bürokratieabbau Lutz Goebel: „Komplizierte Gesetze helfen niemandem“

Interview · Ist es wirklich so schlimm mit der Bürokratie? Lutz Goebel, Vorsitzender des für den Bürokratieabbau zuständigen Normenkontrollrates der Bundesregierung, beklagt, in Deutschland werde fast alles bis ins Detail geregelt. Goebel hat klare Vorstellungen, was sich ändern muss.

04.09.2023, 05:00 Uhr

Lutz Goebel, Vorsitzender des Normenkontrollrates, beschäftigt sich mit dem Thema Bürokratieabbau. Foto: picture alliance / Maurizio Gambarini/dpa/Maurizio Gambarini

Von Hagen Strauß

Nbvk Rnamdl, Clf cxmkvy mqot olh: Msg ms rrdrnpie aq xdrpapx hmr uht Uferfajtux hm Ttgidmgwcqa?