Kulturstaatsministerin Buhrufe bei jüdischer Veranstaltung gegen Claudia Roth

Kulturstaatsministerin Claudia Roth ist bei einem jüdischen Musikwettbewerb mit Buhrufen konfrontiert worden - nimmt das aber betont gelassen. Ein Sprecher der Grünen-Politikerin sagte dem Berliner „Tagesspiegel“ (Sonntag), sie habe auf Einladung des Präsidenten des Zentralrates der Juden, Josef Schuster, am „Jewrovision“-Wettbewerb in Frankfurt am Main teilgenommen. Während ihres Grußwortes hätten einige, die mit ihrer Politik und Ausrichtung nicht einverstanden seien, dies „lautstark zum Ausdruck gebracht“.