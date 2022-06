Haushalt : Bund will Schuldenbremse wieder einhalten

Bund will Schuldenbremse wieder einhalten

Im kommenden Jahr will die Bundesregierung die ausgesetzte Schuldenbremse wieder einhalten. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Aufgrund der starken finanziellen Belastungen im Zuge der Corona-Pandemie war an ein Festhalten an der Schuldenbremse kaum zu denken. Das soll sich nun wieder ändern. Mehr Geld soll der Rücklage fließen.

Die Bundesregierung will im kommenden Jahr die in der Corona-Pandemie ausgesetzte Schuldenbremse wieder einhalten. Der Bund gehe haushaltspolitisch stark auf die „Bremse“, verlautete am Mittwoch aus Regierungskreisen.