Sonderregelung für Dienstreisen : Bund zahlt Mitarbeitern zwei Bahn-Plätze - aber Anspruch erlischt

Zum Schutz vor dem Coronavirus will sollen Behörden und Ministerien des Bundes ihren Mitarbeitern für Dienstreisen zwei Plätze buchen können - damit der Nebenplatz frei bleibt. Foto: dpa/Martin Schutt

Berlin Das Bundesinnenministerium erlaubt Behörden und Ministerien wegen der Corona-Pandemie, für einen ihrer Mitarbeiter gleich zwei Plätze in der Bahn zu buchen. Das Verkehrsministerium sieht das kritisch - es gibt aber noch ein anderes Problem: Die Regeln der Bahn.

Zum Schutz vor dem Coronavirus sollen Behörden und Ministerien des Bundes ihren Mitarbeitern für Dienstreisen zwei Plätze buchen können - damit der Nebenplatz frei bleibt. Der Haken: Das ist so nicht möglich, wie die Bahn auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur erklärte. In den Beförderungsbedingungen heiße es, der Anspruch auf einen Sitzplatz erlösche 15 Minuten nach Abfahrt, wenn der Platz nicht eingenommen werde. Das gilt ausdrücklich nicht nur für Reservierungen, sondern auch Fahrkarten.

In einem Schreiben des Bundesinnenministeriums vom 12. November heißt es, für Bahnfahrten könne ein zusätzlicher Nachbarsitzplatz gebucht werden, „um so im Sinne des Infektionsschutzes einen größeren Abstand zu den Mitreisenden zu gewähren. Darüber hatte die „Süddeutsche Zeitung“ (Dienstag) zuerst berichtet. Die erweiterte Erstattungsmöglichkeit wird im Bundesreisekostengesetz zunächst befristet bis Ende März 2021 eingeräumt.

Die aktuellen Regelungen im Zusammenhang mit Dienstreisen „entsprechen dem Ziel der Bundesregierung, die Kontakte in größtmöglichem Umfang zu reduzieren und die allgemein geltenden Abstandsregeln von 1,50 Meter - soweit möglich - umzusetzen“, teilte ein Sprecher des Innenministeriums auf Anfrage mit.

Dass das Bundesinnenministerium den Doppel-Platz überhaupt ermöglichen will, passt nicht so recht zu wiederholten Aussagen von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), dass die Bahn kein Hotspot für Corona-Infektionen sei. Auch eine Reservierungspflicht für Reisende, die in anderen Ländern überfüllte Züge verhindert, lehnt Scheuer ab.