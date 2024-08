Islamischer Staat bekannte sich zur Tat Bundesanwaltschaft übernimmt Ermittlungen zu Solingen

Mit Blick auf eine Durchsuchung in einer Flüchtlingsunterkunft sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Samstagabend, dies sei das Ergebnis von weitergehenden Informationen gewesen, die verwertet worden seien. „Aber das war nicht das, was wir gewollt haben. Wir haben den ganzen Tag eine heiße Spur verfolgt.“ Dieser sei dann erfolgreich nachgegangen worden. „Der, den wir den ganzen Tag in Wirklichkeit gesucht haben, der ist seit kurzer Zeit bei uns in Gewahrsam.“ Bei ihm handelt es sich Reul zufolge um jemanden, „den wir im höchsten Maße verdächtigen“.