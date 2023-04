Drogen Bundesdrogenbeauftragter verteidigt Cannabis-Pläne

Cannabis als Einstiegsdroge für eine Drogenkarriere - diese These ist aus Sicht des Beauftragten „wissenschaftlich widerlegt“. Cannabis für Erwachsene unter gesicherten Bedingungen zu ermöglichen, bedeute mehr Schutz. „Deutlich muss sein, es soll keine Werbung für dieseProdukte geben. Das muss für alle Drogen gelten - eigentlichauch für Alkohol. Es gehört nicht in die Ladentheke, esgehört nicht in die Sichtbarkeit von Kindern undJugendlichen.“