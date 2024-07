Kommentar zum Bundeskanzler Olaf Scholz ist ohne Visionen

Er kommt ohne Krawatte, in Nadelstreifen, schnellen Schrittes und fast pünktlich: Olaf Scholz stellt sich den Fragen der Hauptstadt-Journalisten. Geschont wird der SPD-Politiker nicht. Scholz wird als Erstes gefragt, ob er dem Vorbild von US-Präsident Joe Biden folgen wolle, der seinen Verzicht auf eine erneute Präsidentschaftskandidatur angekündigt hatte. Scholz muss etwas klarstellen, was in den vergangenen Wochen auch in der SPD nicht unumstritten war: Seinen Führungsanspruch.