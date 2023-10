Reaktionen auf Israel Scholz nennt Hamas-Angriff „barbarisch“

Zu einer parteiübergreifenden Solidaritätserklärung schlossen sich die Ampel-Parteien und die Union zusammen, was am Tag der Landtagswahlen in Hessen und Bayern bemerkenswert war. „Die Sicherheit des Staates Israel ist uns Verpflichtung und deutsche Staatsräson“, hieß es in einer Erklärung der Chefs von SPD, Grünen, FDP, CDU und CSU. „Wir, die wir im demokratischen Wettbewerb miteinander stehen, sind heute geeint in unserer Solidarität mit dem israelischen Volk und dem Staat Israel“, heißt es in der Stellungnahme von Omid Nouripour und Ricarda Lang (Grüne), Friedrich Merz (CDU), Markus Söder (CSU), Christian Lindner (FDP) sowie Lars Klingbeil und Saskia Esken (SPD). Die massiven und brutalen Angriffe der Hamas seien „abscheuliche Verbrechen an unschuldigen Frauen, Männern und Kindern in Israel“, hieß es in der Stellungnahme weiter.