Bürgerrechtspreis für Merkel : Bundeskanzlerin: Ausgrenzung von Sinti und Roma Schande

Mannheim Seit Jahren setzt sie sich für die Belange der Sinti und Roma ein - dafür wird Bundeskanzlerin Merkel nun ausgezeichnet. Es gebe noch viel zu tun beim Kampf gegen den Antiziganismus, sagt sie.

Sie verstehe die Auszeichnung als Aufforderung und Ansporn, weiter für die Belange der Minderheit einzutreten, sagte die Christdemokratin auf der digitalen Preisverleihung in Mannheim. Der Preis sei mit der klaren Botschaft an alle verbunden, sich gegen Antiziganismus zu wenden - „hierzulande und in ganz Europa“, betonte sie. Es sei eine Schande, dass die Minderheit auch in Deutschland noch unter Vorurteilen und Ausgrenzung zu leiden habe. „Wir dürfen darüber nicht hinwegsehen.“