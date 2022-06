Bundesparteitag der Linken : Mahner Gysi rüttelt die Linke wach

Gründungsvater Gregor Gysi appelliert in einer eindringlichen Rede an die Delegierten des Bundesparteitages in Erfurt. Foto: dpa/Martin Schutt

Erfurt Gründungsvater Gregor Gysi appelliert in einer eindringlichen Rede an die Delegierten des Bundesparteitages in Erfurt: „Entweder wir retten unsere Partei oder wir versinken in Bedeutungslosigkeit.“

Die Spartakisten sind nicht zimperlich. Schon morgens haben sie sich an der Straßenkreuzung vor der Messe Erfurt mit einer radikalen Forderung an die Delegierten des Linke-Bundesparteitages aufgebaut: „Schmeißt die EU/Nato-Unterstützer raus!“ Demnach sollten Gregor Gysi, Bodo Ramelow oder Susanne Hennig-Wellsow aus der Partei ausgeschlossen werden. Was dann noch von der Linken übrig wäre? Doch glücklicherweise haben spartakistischen Antragsteller nur politischen Sektencharakter.

Die Linke ist immer auch eine Blackbox -- Platz für Überraschungen. So gibt es beispielsweise den Antrag, die auf der Tagesordnung gesetzte Rede von Gregor Gysi zu streichen. Wohl gemerkt: Bei einem Parteitag, bei dem es um das Überleben der Partei geht, soll einer Gründungsväter der gesamtdeutschen Linken tatsächlich nicht sprechen dürfen. Die Delegierten stimmen ab: Antrag abgelehnt. Gysi kann sprechen. In drei Sätzen macht er den Delegierten den Ernst der Lage klar: „Zu unserem 15. Geburtstag fällt mir kein rechter Glückwunsch ein, weil wir uns in einer existenziellen Krise befinden.“ Wenn nun einige Leute glaubten, sie müssten eine neue Partei aufbauen, dann habe dies „nichts mit der Realität zu tun“. Gysi: „Entweder wir retten unsere Partei oder wir versinken in Bedeutungslosigkeit. Wir müssen neu darüber nachdenken, was unser Zweck für die Gesellschaft ist.“ Antrag auf Trennung von Amt und Mandat? Für Gysi schlicht Unfug. „Denn wenn wir so weitermachen, haben wir bald gar keine Mandate mehr, dann haben wir die vollständige Trennung.“ Er ist erzürnt: „Mein Gott, wir haben eigentlich so viel zu tun, und womit befassen wir uns eigentlich?“, ruft er in den Saal. Er bittet auch darum, das „Klima der Denunziation“ in der Linken zu beenden. „Das ist unerträglich. (…) Es ist höchste Zeit, die Denunziation zu beerdigen.“

Dabei hat die Partei ohnehin schon genug mit sich selbst und ihrer erhofften Neuaufstellung mit der Wahl eines komplett neuen Bundesvorstandes zu tun. Die Partei leistet sich bislang ein Spitzengremium mit 44 Mitgliedern, das inzwischen größer ist als die eigene Bundestagsfraktion mit 39 Abgeordneten. Nun soll der Bundesvorstand von 44 auf 26 Genossinnen und Genossen verkleinert werden.

Aber vorher sucht die Partei noch ihren Frieden in der Kriegsfrage. Wie hält es die Linke mit Russland? Sahra Wagenknecht, die mit einem Änderungsantrag zum Leitantrag des Vorstandes schon im Vorfeld für erneute Unruhe gesorgt hat, kann diesen Parteitag erst einmal nicht anzünden. Sie fehlt erkrankt.

Co-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali gibt den Bericht für die Bundestagsfraktion ab. Sie räumt ein: „In der Fraktion ist nicht immer alles perfekt.“ Aber sie könne sagen, die Linke habe eine „gute Bundestagsfraktion“. Sie dankt drei Abgeordneten: Gesine Lötzsch, Gregor Gysi und Sören Pellmann, die durch ihre direkt gewonnenen Mandate in ihren Wahlkreisen der Linken den Fraktionsstatus im Bundestag gerettet hätten. Unlängst habe Mohamed Ali wieder mit ihrer Tante Hilde, 96 Jahre alt, telefoniert. Die alte Dame habe ihr gesagt, sie habe wieder Angst vor Krieg. Die Bundesregierung riskiere mit ihren Waffenlieferungen, dass Russland Deutschland als Kriegspartei sehen könnte. „Wenn man Annalena Baerbock reden hört, dann könnte man denken, sie hält sich für die Verteidigungsministerin“, attackiert die Linke-Co-Fraktionschefin die grüne Konkurrenz. Die Grünen seien „in der Friedensbewegung als Tiger gesprungen, als Bettvorleger de Rüstungsindustrie gelandet“. Sie sei froh, dass ihre Fraktion „Nein gesagt hat zu diesem Irrsinn“, ruft die Co-Fraktionschefin der selbst ernannten Friedenspartei in die Halle. Sie sagt dann noch: „An diesem Wochenende werden wichtige Weichen gestellt, und wir müssen mit aller Ernsthaftigkeit beraten, wie es mit uns weitergehen soll?“ Sie bekommt stürmischen Applaus.