Zweitägiger Besuch in Bonn und der Region Bundespräsident Steinmeier empfängt finnischen Präsidenten in Bonn

Am zweiten Tag des Besuchs geht es auf die Hardthöhe, wo Steinmeier und Niinistö ein Drohnenabwehrsystem vorgeführt bekommen. Dabei werde auch die deutsch-finnische Zusammenarbeit in der Nato im Fokus stehen, hieß es. Das nordische Land ist seit dem 4. April Mitglied des Bündnisses. Währenddessen nehmen Büdenbender und Haukio in der Gottfried-Kinkel-Grundschule in Oberkassel, die auch Unicef-Kinderrechteschule ist, an einer Sitzung des Kinderparlaments teil.