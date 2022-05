Ukraine-Krieg : Bundesregierung: Ausbildung von Soldaten kein Kriegseintritt

«Auch die Ausbildung von ukrainischen Soldaten in Deutschland an Waffensystemen bedeutet weiterhin keinen direkten Kriegseintritt»: Steffen Hebestreit. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin Kommt die Ausbildung von ukrainischen Soldaten in Deutschland an Waffensystemen einem direkten Kriegseintritt gleich? Regierungssprecher Hebestreit verweist auf ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages.

Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages dazu sei der Bundesregierung bekannt, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin. Jedem sei klar, dass man sich immer wieder in einer schwierigen Abwägung befinde. Hebestreit: „Unsere Überzeugung ist, dass auch die Ausbildung von ukrainischen Soldaten in Deutschland an Waffensystemen weiterhin keinen direkten Kriegseintritt bedeutet.“