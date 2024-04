Fragezeichen und Frist-Verlängerung Ampel-Koalition spricht über Haushalt für 2025

Drei Stunden im Kanzleramt zum Austausch über aktuelle Politik, insbesondere im Bereich der Außenpolitik. So kann man den Koalitionsausschuss am Mittwochabend wohl zusammenfassen. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) habe vor allem über die Situation in der Ukraine referiert. Das umstrittene Thema Kindergrundsicherung habe man dagegen nicht in den Mund genommen, hieß es.