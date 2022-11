Weltkongress in Berlin : Bundesregierung will Todesstrafe weltweit abgeschafft sehen

Bundesregierung will Todesstrafe weltweit abgeschafft sehen

Weltkongress in Berlin

«Wir sehen mit großer Sorge, wie autoritäre Regime die Todesstrafe nutzen, um politische Opposition mehr und mehr zu unterdrücken»: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock spricht auf dem 8. Weltkongress gegen die Todesstrafe in Berlin. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Berlin Die Abschaffung der Todesstrafe ist seit jeher ein Schwerpunktthema Deutschlands in den Vereinten Nationen. Es tut sich etwas, stellt Außenministerin Baerbock nun bei einem internationalen Kongress fest.

Die Bundesregierung hat zum konsequenten Kampf für eine weltweite Abschaffung der Todesstrafe aufgerufen. „Solange auch nur ein einziger Staat in der Welt weiter die Todesstrafe vollstreckt, dürfen wir nicht Ruhe geben“, sagte Justizminister Marco Buschmann (FDP) in Berlin beim 8. Weltkongress gegen die Todesstrafe. „Die Todesstrafe ist Unrecht. Das ist der Grund, warum sie ohne jede Ausnahme in jedem Winkel der Erde abgeschafft werden muss.“