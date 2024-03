Bundestag ist alarmiert Möglicher Geheimnisverrat im Verteidigungsausschuss zieht weitere Kreise

Im Nachgang eines möglichen Geheimnisverrats im Verteidigungsausschuss des Bundestages hat die Union Vermutungen zur Motivation für die Informationspreisgabe geäußert. CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen sagte unserer Redaktion: „Ich bin nicht Mitglied des Verteidigungsausschusses und war deshalb auch nicht in dessen Sondersitzung. Klar ist auch von außen betrachtet, dass aus der als geheim eingestuften Sitzung des Verteidigungsausschusses Informationen ausgeplaudert und diese mit einseitigen Bewertungen verbunden wurden, alles in der durchsichtigen Absicht, die Position des Kanzlers zu stützen“, so Röttgen.