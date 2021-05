Pandemie : Bundestag billigt Corona-Erleichterungen für Geimpfte

Zahlreiche Menschen stehen an einem Supermarkt in der Schlange, um dort ohne Termin mit dem Impfstoff Astrazeneca geimpft zu werden. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Berlin Für Geimpfte, Genesene und Getestete rücken Lockerungen in der Corona-Pandemie in greifbare Nähe. Eine Hürde muss die entsprechende Verordnung noch nehmen.

Der Bundestag billigte am Donnerstag eine entsprechende Verordnung der Bundesregierung mit großer Mehrheit. Dafür stimmten die schwarz-rote Koalition, Grüne und Linke. Die FDP enthielt sich, die AfD votierte dagegen. Wenn an diesem Freitag auch der Bundesrat zustimmt, könnten die Erleichterungen am Wochenende in Kraft treten.