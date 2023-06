Milliardenprojekt Bundestag: Grünes Licht für moderne Luftverteidigungssysteme

Bei der Flugabwehr trete Deutschland in „ein neues Zeitalter ein“, sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP). Iris-T SLM zeige in der Ukraine, was es bedeute, Tausende von Leben retten zu können. „In Kombination mit dem Kauf des israelischen Systems Arrow 3 wird Deutschland in Zukunft seiner militärischen Verantwortung gerecht und nimmt Abschied von dem naiven Glauben, es würde schon nichts passieren“, sagte sie.