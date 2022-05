Besuch in Ukraine : Bundestag: Parlamentspräsidentin Bas will nach Kiew reisen

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas will in die Ukraine reisen. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin Scholz will zurzeit nicht, Steinmeier war nicht willkommen - stattdessen plant nun die Bundestagspräsidentin einen Ukraine-Besuch. Nach dem Bundespräsidenten bekleidet sie das zweithöchste Staatsamt.

Die SPD-Politikerin hat als Bundestagspräsidentin protokollarisch das zweithöchste Amt in Deutschland hinter dem Bundespräsidenten inne. Das Weltkriegsgedenken in der Ukraine ist am 8. Mai, also am kommenden Sonntag. Zuerst hatte das Portal „The Pioneer“ unter Berufung auf ukrainische Parlamentskreise von den Reiseplänen berichtet.