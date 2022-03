Auf Inspektion in drängender Mission : Bundestags-Verteidigungspolitiker wegen Raketenabwehr in Israel

Die vom israelischen Verteidigungsministerium herausgegebene Aufnahme zeigt den Start einer Rakete des Raketenabwehrsystems "Arrow 3". Foto: dpa/-

Berlin Vor dem Eindruck des russischen Angriffskrieges in der Ukraine will sich auch Deutschland gegen mögliche Raketenangriffe eines aggressiven Staates besser wappnen. Jetzt erkunden Verteidigungspolitiker des Bundestages in Israel eine neue Raketenabwehr.