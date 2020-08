Stationiert in Köln/Bonn : Bundeswehr bekommt ersten neuen Regierungsflieger

Hamburg Kanzlerin, Minister oder der Bundespräsident nutzen für ihre Reisen die Flugbereitschaft der Bundeswehr. Nach Pannen in den vergangenen Jahren soll nun ein fabrikneuer A350, der im Rheinland stationiert sein wird, Abhilfe schaffen.

Bis Ende des Jahres sollen Mitglieder der Bundesregierung einen neuen Airbus A350 für ihre Dienstreisen nutzen können: Die weiße Maschine mit dem schwarz-rot-goldenen Streifen und der Aufschrift „Bundesrepublik Deutschland“ wurde am Donnerstag von Lufthansa Technik in Hamburg offiziell an Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) übergeben. Der Langstrecken-Airbus soll künftig zur Flugbereitschaft der Bundeswehr gehören. Die Bundesregierung hat vor anderthalb Jahren insgesamt drei Flugzeuge des Typs A350-900 bestellt . Die beiden anderen Maschinen sollen bis 2022 fertig gestellt werden.

Ein Sprecher der Luftwaffe kündigte auf Anfrage des General-Anzeigers an, dass der neue A350 nach der Auslieferung an die Luftwaffe im Rheinland stationiert wird. „Der Heimatflughafen des neuen A350 wird hier in Köln-Wahn sein“, so der Sprecher wörtlich.