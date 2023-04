Ein Minister als Anpacker Boris Pistorius und seine ersten 100 Tage als Verteidigungsminister

Tag 100 im Leben des Verteidigungsministers Boris Pistorius. Der Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt hat dabei an diesem Freitag einen wichtigen Termin. Zu Hause in Niedersachsen in Wunstorf. Das Steinhuder Meer wäre nicht weit. Doch Pistorius hat andere Pläne. Am Fliegerhorst Wunstorf will der Minister am Nachmittag gemeinsam mit Generalinspekteur Carsten Breuer die Soldatinnen und Soldaten jenes Bundesverbandes begrüßen, die zuletzt mehr als 700 Menschen aus 40 Nationen aus dem umkämpften Sudan auf dem Luftweg evakuiert haben, darunter mehr als 200 Deutsche. Es ist eine Erfolgsmeldung bei diesem Rückkehrappell, bei dem auch Außenministerin Annalena Baerbock dabei sein wird, ebenso Außen- und Verteidigungspolitiker des Bundestages. Allen war die Tragweite dieses Einsatzes bewusst. Pistorius ist Profi genug, würde er nicht die Folgen eines möglichen Fehlschlages einkalkuliert haben. Hätte es bei dieser gefährlichen Evakuierungsoperation aus Suden, einem „komplexen Auftrag“, Tote unter den deutschen Soldaten oder den Evakuierten gegeben, Pistorius hätte seine erste grundlegende Debatte darüber gehabt, was Verantwortung im Amt des Verteidigungsministers bedeutet. Doch so weit ist es nicht gekommen.