Nach Hamas-Terror Bundeswehr fliegt Deutsche mit A400M aus Israel aus

Eine Woche nach den Terrorangriffen der islamistischen Hamas in Israel soll die Bundeswehr deutsche Staatsbürger ausfliegen. Dazu sind zwei Militärtransporter vom Typ A400M von Deutschland aus nach Tel Aviv unterwegs, wie das Verteidigungsministerium erklärte. Wie die Deutsche Presse-Agentur in Berlin aus Sicherheitskreisen erfuhr, landete die erste Maschine am Abend in Israel. Die zweite machte eine Zwischenlandung auf Zypern.