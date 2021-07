Bundeswehr im Flut-Einsatz : Generalleutnant Schelleis sieht viele Schwachstellen in Katastrophenhilfe

Ein Panzer der Bundeswehr wenige Tage nach dem Unwetter beim Bergen von Fahrzeugen auf der B265 bei Erftstadt. Foto: dpa/David Young

Berlin Binnen Stunden war die Bundeswehr in den Überschwemmungsgebieten zur Stelle, griff beherzt mit funktionierendem Gerät ein. Doch in einer ersten Zwischenbilanz beklagt der für die Amtshilfe zuständige Kommandeur auch bedenkliche Defizite in der deutschen Katastrophenhilfe.