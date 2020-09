Kostenpflichtiger Inhalt: Homosexuelle in der Bundeswehr : „Der Mutti müssen wir das nicht sagen“

Zwei als Soldaten verkleidete Männer küssen sich auf dem Christopher Street Day (CSD). Foto: picture alliance / dpa/Fredrik von Erichsen

Berlin Homosexuelle Soldaten mussten Jahrzehnte auf der Hut sein, lebten ein Leben in „kontinuierlicher Anpassung, Angst und Demütigung“ und bei Entdeckung ihrer Homosexualität mussten sie einen Karriereknick bis hin zur Entlassung befürchten. Jetzt will die Verteidigungsministerin Homosexuelle in der Bundeswehr per Gesetz rehabilitieren.