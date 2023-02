Desinformation : Bundeswehr schult Soldaten gegen Verschwörungsmythen

Koblenz Auch Soldaten sind nicht vor Propaganda, Verschwörungserzählungen oder Rechtsextremismus gefeit. Die Bundeswehr will mit Schulungen dagegen anwirken.

Der 58 Jahre alte Generalmajor erklärte kurz vor dem ersten Jahrestag des russischen Angriffs in der Ukraine am 24. Februar: „Wir erleben auch bei ihnen das Risiko, in falschen Informationsblasen des Internets gefangen zu sein.“ Mit Medientraining würden Soldaten darin geschult, Nachrichten und Behauptungen zu hinterfragen und mit anderen, gesicherten Informationen zu ergänzen.

Einwöchige Lehrgänge zur politischen Bildung

Das Zentrum Innere Führung, dessen Ursprünge bis in die Fünfzigerjahre zurückreichen, bietet rund 40 verschiedene Schulungen mit militärischen und zivilen Dozenten an. Die Kurse, die beispielsweise „Modernes Führen“ oder „Verschwörungserzählungen“ heißen, richten sich an Offiziere und Soldaten vor Auslandseinsätzen, aber auch etwa an Rechtsberater und Wehrdisziplinaranwälte. Das Konzept der Inneren Führung als Leitbild des verantwortungsvoll handelnden und in der Gesellschaft verankerten Staatsbürgers in Uniform ist dem Zentrum zufolge in dieser Art weltweit einmalig.