Prozessbeginn : Bundeswehroffizier Franco A. weist Terrorvorwurf zurück

Der Angeklagte Franco A. spricht vor Beginn des Strafprozesses in Frankfurt vor dem Gerichtsgebäude mit Journalisten. Foto: Andreas Arnold/dpa

Frankfurt/Main Hat der Bundeswehroffizier Franco A. die Identität eines syrischen Geflüchteten angenommen, um nach einem geplanten Anschlag Verdacht auf Muslime zu lenken? In Frankfurt beginnt der Prozess.

„Ich habe niemals zum Nachteil irgendeiner Person irgendwelche Handlungen geplant“, sagte Franco A. am Donnerstag in Frankfurt vor Journalisten. Er wolle in dem Verfahren vor dem Oberlandesgericht Frankfurt einiges klar stellen. Er sei kein Rechtsextremist.