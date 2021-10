„Berserker Clan“ : Bundesweite Razzia bei mutmaßlichen Rechtsrextremisten

Berlin Bundesweit gehen Ermittler gegen mutmaßliche Mitglieder einer rechtsextremistischen Vereinigung vor. Unter dem Namen „Berserker Clan“ sollen Männer und Frauen von einem bewaffneten Aufstand fantasiert haben.

Heute gab es Durchsuchungen in Berlin, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Hessen, wie die Behörden mitteilten. Die Generalstaatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt in Berlin ermitteln demnach gegen 15 Männer und Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Hauptbeschuldigter ist nach Behördenangaben ein 40 Jahre alter Mann, der in Berlin lebt.

Unter seiner Führung sollen sich die 26 bis 55 Jahre alten Verdächtigen in einer rechtsextremistischen Vereinigung mit dem Namen „Berserker Clan“ zusammengeschlossen haben. Ihnen werde die Rädelsführerschaft oder Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Bei den Durchsuchungen an 14 Orten wurden unter anderen Waffen und Munition sichergestellt, hieß es. Festnahmen erfolgten nach Angaben eines Sprechers der Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Mittwoch nicht.