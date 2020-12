59 neue Stellen in Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung wächst kräftig

Bonn/Berlin Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) soll kräftig wachsen. Insgesamt sind 59 neue Stellen für den Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus geplant.

Der Etat soll um 22,3 Millionen auf rund 105,5 Millionen Euro anwachsen, wie die Bundeszentrale gegenüber unserer Redaktion bestätigte. Laut RND kommen noch anteilige Mittel aus dem Maßnahmenkatalog des Kabinettausschusses gegen Rechtsextremismus hinzu, der insgesamt 150 Millionen Euro umfasst. Die Bundeszentrale wächst seit Jahren deutlich an: Im Jahr 2013 hatte sie noch ein Budget von lediglich knapp 38 Millionen Euro und 158 Stellen. Die beim Bundesinnenministerium angesiedelte Behörde hat ihren Hauptsitz in Bonn, eine Nebenstelle in Berlin und baut in Ostdeutschland einen weiteren Standort auf. Wo genau die 59 neuen Stellen entstehen sollen, war am Sonntag noch unklar.