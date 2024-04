Legalisierung von Cannabis Wer die Regeln kontrolliert, ist noch unklar

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde gefeiert: Rund 1500 Menschen trafen sich am Brandenburger Tor in Berlin, um demonstrativ pünktlich um 0 Uhr Joints anzuzünden und die Freigabe von Cannabis zu bejubeln. Seit dem 1. April darf die Droge in Deutschland legal konsumiert werden. Rund um Anbau, Verkauf und Konsum gibt es jedoch einige Regeln, die vor Ort durchgesetzt und überprüft werden müssen. Der Städte- und Gemeindebund kritisiert, dass aus kommunaler Sicht noch einige Fragen offen sind. „Die Kommunen erwarten von den Ländern, dass sie umsetzbare Regeln für den Vollzug der Regeln vor Ort festlegen“, sagte Hauptgeschäftsführer André Berghegger der Deutschen Presse-Agentur. Doch wie schätzen die Kommunen in der Region die aktuelle Situation ein?