Sondierungen von SPD, Grünen und FDP : Kommt mit einer Ampel-Koalition die Legalisierung von Cannabis?

Hanf-Pflanzen: SPD, Grüne und FDP wollen eine andere Drogenpolitik. Foto: picture alliance / ABIR SULTAN/d/ABIR SULTAN

Berlin Seit Jahren wird in Deutschland über den legalen Bezug von Cannabis gestritten. SPD, Grüne und FDP, die derzeit eine mögliche Koalition ausloten, stehen dem offen gegenüber. Selten zuvor standen also die Chancen für eine Legalisierung so gut. Die Gegner warnen.