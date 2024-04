Fragen und Antworten Diese Cannabis-Regeln gelten in NRW

In Nordrhein-Westfalen gilt in der Gastronomie, anders als in vielen anderen Bundesländern, ein strenges Rauchverbot in Innenräumen. Damit ist auch das Kiffen höchstens in Außenbereichen erlaubt. Das sei jedoch eine Frage des Hausrechts, erklärte der Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) in NRW auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Wie viele Gaststätten in NRW das Rauchen von Cannabis in ihren Außenbereichen erlauben werden, ist für den DEHOGA bisher nicht abzusehen.