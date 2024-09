CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen „Wir könnten auf jeden Fall mehr tun und besser sein in dem, was wir tun“

Interview | Bonn · Norbert Röttgen, CDU-Außenpolitiker aus dem Rhein-Sieg-Kreis, stellt in Berlin sein neues Buch vor. Seine These: Außen- und Innenpolitik sind in Zeiten des Krieges in der Ukraine nicht voneinander zu trennen. Außerdem beklagt er einen Mangel an politischer Führung.

24.09.2024 , 10:00 Uhr

Beklagt einen Mangel an politischer Führung in Deutschland: Norbert Röttgen. Foto: dpa/Wolfgang Borrs