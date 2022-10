Soziales : CDU droht mit Blockade von Bürgergeld-Gesetz im Bundesrat

Berlin Das Bürgergeld soll ab kommendem Jahr die bisherige Grundsicherung Hartz IV ersetzen. Doch die Parteien streiten. Die CDU droht nun mit einer Blockade.

SPD mahnt konstruktive Gespräche an

Der Bundesrat hatte die Ampel-Regierung nach Beratungen am Freitag zu Nachbesserungen aufgefordert. Der Bundestag will sich am 10. November in zweiter und dritter Lesung mit dem Gesetz befassen. Danach ist der Bundesrat wieder am Zug.