Nach Schleswig-Holstein-Wahl : CDU hofft nach Sieg im Norden auf Wahlerfolg in NRW

CDU hofft nach Sieg im Norden auf Wahlerfolg in NRW

«Verbindende Art»: Nach dem Wahlsieg von CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther in Schleswig-Holstein spart seine Partei nicht mit Lob.

Berlin Die CDU feiert sich für ein „fantastisches Ergebnis“ in Schleswig-Holstein - und muss die Frage nach einem Kanzlerkandidaten Günther abwehren. Die SPD beteuert Zuversicht für die anstehende Wahl in NRW.

Nach dem klaren Wahlsieg der CDU bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hoffen die Christdemokraten auch auf einen Wahlerfolg am kommenden Sonntag in Nordrhein-Westfalen.