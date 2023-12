Personen CDU: Kohls langjährige Büroleiterin Juliane Weber ist tot

Die langjährige Büroleiterin von Helmut Kohl (CDU), Juliane Weber, ist am Samstag im Alter von 84 Jahren in Bonn gestorben. Die Bundes-CDU in Berlin bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der „Bild“-Zeitung. Weber galt lange als enge Vertraute des damaligen Kanzlers Kohl, der 2017 gestorben war.