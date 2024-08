Positionspapier CDU-Organisationen fordern grundlegende Reform des Bafög

Das zweiseitige Papier liegt der Deutschen Presse-Agentur in München vor und dürfte mindestens in Teilen auch in das Bundestagswahlprogramm der CDU einfließen. Das CDU-Wahlprogramm soll bis Anfang Januar fertiggestellt werden, sofern die Wahl wie geplant im September nächsten Jahres stattfindet.