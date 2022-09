Signale, Sticheleien und Söders Angebot : So verlief der CDU-Parteitag

Auf Versöhnungskurs: Die Vorsitzenden von CDU, Friedrich Merz (links) und CSU, Markus Söder, beim Parteitag der CDU am Samstag in Hannover. Foto: dpa/Michael Kappeler

Hannover Ja zur Frauenquote, Ja zu einem verplichtenden Gesellschaftsjahr - die Union geht nach einem zum Teil lebhaften Parteitag weitgehend geschlossen in die nächsten Wochen. Das gilt auch für CDU und CSU. So verlief der Konvent in Hannover.