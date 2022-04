Nach Flutkatastrophe : CDU-Rheinland-Pfalz fordert Spiegel-Rücktritt

Berlin Die NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser hat wegen ihres Fehlverhaltens ihr Amt niedergelegt. Nun fordert die CDU in Rheinland-Pfalz von Bundesfamilienministerin Anne Spiegel gleiches zu tun.

Spiegel musste sich bereits in einem Untersuchungsausschuss im rheinland-pfälzischen Landtag für ihr Verhalten als Landesumweltministerin im vergangenen Sommer, als eine Flut weite Teile des Ahrtals zerstörte und etliche Menschenleben forderte, erklären. Heinen-Esser gestern zurückgetreten, nachdem bekannt geworden war, dass sich die CDU-Politikerin wenige Tage nach der Katastrophe im vergangenen Juli mit weiteren Regierungsmitgliedern auf Mallorca getroffen hatte, um den Geburtstag ihres Mannes zu feiern. Nach dem Rücktritt von Heinen-Esser übernimmt Finanzminister Lutz Lienenkämper zusätzlich ihre Ressorts. Das kündigte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) an.

Opposition sieht erheblichen Klärungsbedarf

In der „Mallorca-Affäre“ sieht die Opposition erheblichen Klärungsbedarf. Dabei rückt sie fünf Wochen vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen auch Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) in den Fokus. „Ich frage mich schon, was der Ministerpräsident von der Mallorca-Feier seiner Kabinettkolleginnen und -kollegen gewusst hat und zu welchem Zeitpunkt“, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty der Deutschen Presse-Agentur.