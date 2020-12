Union verzeichnet Einnahmeboom : CDU sahnt bei Großspenden ab - SPD und Linke gehen leer aus

Berlin 2021 wird teuer für die Parteien. Ein Bundestagswahlkampf und sechs Landtagswahlkämpfe wollen finanziert sein. Da kämen Spenden zum Auffüllen der Parteikasse recht. Doch gerade jetzt geben sich die Gönner knauserig. Eine Partei hat allerdings Grund zur Freude.

Das war mehr als doppelt so viel wie im vergangenen Jahr (475.002 Euro), in dem die Zuwendungen an die CDU allerdings auch drastisch gesunken waren. Der Koalitionspartner SPD ging nach der Veröffentlichung in diesem Jahr gänzlich leer aus, 2019 hatten die Sozialdemokraten noch 206.651 Euro eingenommen.