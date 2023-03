Abgeordetenhauswahl : CDU strebt schnelle Regierungsbildung in Berlin an

CDU strebt schnelle Regierungsbildung in Berlin an

Berlin Rot-Grün-Rot könnte schon bald in Berlin Geschichte sein. CDU und SPD sind sich einig, Koalitionsverhandlungen zu beginnen. CDU-Wahlsieger Kai Wegner drückt dabei aufs Tempo.

Nach der Entscheidung von CDU und SPD in Berlin für Koalitionsverhandlungen strebt CDU-Landeschef Kai Wegner eine zügige Einigung an. „Wir haben uns einen sehr straffen Zeitrahmen gesetzt. Wir haben gesagt, wir wollen in vier Wochen fertig sein“, sagte Wegner am Donnerstagabend im Fernsehsender „Welt“. „Also Ende März soll der Koalitionsvertrag stehen.“ Dann folge die Mitgliederbefragung der SPD. Aus Wegners Sicht ist es realistisch, dass der Senat Ende April oder Anfang Mai starten könne.