Machtwort von Merz Die Union, die Wahlen und die Kanzler-Frage

Friedrich Merz brannte da kürzlich etwas unter den Nägeln. Ziemlich erbost wies der CDU-Chef in einer Gesprächsrunde darauf hin, dass er „zu keinem Zeitpunkt“ das Frühjahr 2024 genannt habe hinsichtlich einer Entscheidung über die sogenannte K-Frage, die Frage danach, wer Kanzlerkandidat der Union werden soll. In einem Medienbericht war das zuvor so dargestellt worden. Mehr noch: Er sei sich mit CSU-Chef Markus Söder einig, dass man nicht mit einem Kanzlerkandidaten in die Europawahl im Mai nächsten Jahres ziehen werde, sondern „wir werden das im Spätsommer entscheiden“. Das sei vereinbart, „und nichts anderes“. Ein Machtwort. Eine Debatte zur Unzeit, wie der CDU-Chef findet; eine, die ihn offenbar nervt. Doch sie wird jetzt immer mal wieder aufkommen. Was auch und gerade mit den Wahlen in diesem Jahr zu tun hat.