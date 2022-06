Landtagswahl : CDU und Grüne in NRW wollen Koalition Ende Juni besiegeln

Düsseldorf In Nordhrein-Westfalen wollen CDU und Grüne erstmals gemeinsam regieren - am Koalitionsvertrag wird noch final gearbeitet. Ende des Monats soll die Zusammenarbeit aber schon besiegelt werden.

CDU und Grüne wollen ihren Koalitionsvertrag am 25. Juni auf Parteitagen absegnen lassen, Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) soll dann am 28. Juni im Landtag wiedergewählt werden. Das teilten die beiden Parteien am Freitag in Düsseldorf mit.