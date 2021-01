Angebot an die USA : CDU und Grüne kritisieren Maas' „Marshallplan“

Berlin „Wahlkampf-Gag“ und „Oberlehrer“: Der Vorschlag von Außenminister Heiko Maas, den USA nach den Vorfällen am Kapitol mit einem „Marshallplan“ demokratisch unter die Arme zu greifen, stößt auf deutliche Ablehnung in anderen Parteien.

Maas hatte den USA nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington eine stärkere Zusammenarbeit im Kampf für die Demokratie angeboten. „Wir dürfen den Feinden der liberalen Demokratie keinen Raum geben. Das gilt nicht nur in den USA, sondern genauso bei uns in Deutschland und Europa“, sagte der SPD-Politiker. „Wir sind bereit, mit den USA an einem gemeinsamen Marshallplan für die Demokratie zu arbeiten.“