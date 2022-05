Regierungsbildung : CDU und Grüne starten Sondierungen in Schleswig-Holstein

CDU und Grüne starten Sondierungen in Schleswig-Holstein

Die Vertreter der CDU sowie der Grünen sitzen bei den Sondierungsgesprächen zur Bildung einer neuen Regierung in Schleswig-Holstein. Foto: Wolfgang Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Kiel CDU-Politiker Günther ist aus der Landtagswahl gestärkt hervorgegangen - und könnte theoretisch auch in einem Zweierbündnis reagieren. Dennoch will er die Jamaika-Koalition erneut aufnehmen. Nun beginnen erste Gespräche.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU hat am Dienstag mit den Grünen ein erstes Sondierungsgespräch zur Bildung einer neuen Regierung aufgenommen.

Die jeweils vierköpfigen Spitzenteams beider Parteien trafen sich am Morgen in einem Kieler Hotel. Am Nachmittag ist ein weiteres Gespräch der CDU mit der FDP anberaumt.