AfD und Werteunion Die Union will stärker gegen die AfD vorgehen

Es sind gerade Merz-Tage. Am Sonntagabend durfte der CDU-Chef zur Talk-Primetime die neue Sendung von ARD-Moderatorin Caren Miosga eröffnen. Im Umfeld des Sauerländers zeigte man sich überaus zufrieden mit dem Auftritt des Vorsitzenden, vor allem mit der Quote von über vier Millionen Zuschauern. An diesem Dienstag veranstaltet die Union dann einen großen Wirtschaftskongress, auf dem Merz sprechen wird. Titel: „Deutschland kann es besser“. Während sich der Kanzler müht, versprüht der Oppositionsführer derzeit eine für seine Verhältnisse gewisse Leichtigkeit des Seins – weil er auch selber glaubt, es besser zu können.