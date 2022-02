Studie : Chancen im Fokus: Einstellung zu Zuwanderung wird positiver

Gütersloh Die Skepsis gegenüber Migration sinkt in der Bevölkerung. Positive Effekte rücken laut Bertelsmann Stiftung nach vorn. Die Analyse zeigt aber auch Sorgen, Vorbehalte und Ablehnung.

Die Skepsis in der Bevölkerung gegenüber Zuwanderung sinkt einer Studie zufolge, die Chancen von Migration rücken stärker in den Fokus. Zugleich haben Sorgen vor negativen Folgen von Zuwanderung weiter abgenommen, auch wenn diese noch immer bei einer Mehrheit bestehen.

Kantar Emnid hatte im November 2021 gut 2000 Personen ab 14 Jahren repräsentativ befragt. Die Ergebnisse machten deutlich: „Es bewegt sich was“, wie es in der am Mittwoch veröffentlichten Analyse aus Gütersloh hieß. Kritische Betrachtungen und Ablehnung seien aber weiter „präsent und spürbar“.

Befürchtungen sind gesunken

Nach wie vor gibt es in weiten Teilen der Bevölkerung Befürchtungen, sie sind aber gesunken. So gehen noch rund zwei Drittel von Belastungen für den Sozialstaat aus und erwarten ferner Konflikte zwischen Eingewanderten und Einheimischen. 56 Prozent rechnen mit Problemen in den Schulen. Wohnungsnot in Ballungsräumen macht 59 Prozent Sorgen - in diesem Fall unverändert zu 2019.