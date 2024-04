Geheimdienste China spricht nach Spionagevorwürfen von Verleumdung

Bereits am Vortag waren drei mutmaßliche Spione in Düsseldorf und Bad Homburg festgenommen worden, die für China gearbeitet haben sollen. Dazu hatte sich bereits die chinesische Botschaft in Berlin geäußert. „Wir fordern die deutsche Seite auf, damit aufzuhören, den Spionagevorwurf auszunutzen, um das Bild von China politisch zu manipulieren und China zu diffamieren“, hatte Chinas amtliche Nachrichtenagentur Xinhua in der Nacht zum Dienstag die diplomatische Vertretung wiedergegeben.