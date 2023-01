Turbulenzen in der CDU : Baldauf bleibt CDU-Landesvorsitzender in Rheinland-Pfalz

Kommentar zur Politik in Rheinland-Pfalz : Turbulente Zeiten Dass das neue Jahr dem alten, was die Turbulenzen angeht, kaum nachstehen dürfte, zeigt sich an der Personalie Christian Baldauf. Der CDU-Landes- und Fraktionschef ist sicher keiner, der langfristig die Zukunft der Union zwischen Eifel und Pfälzer Wald verkörpert, meint unser Autor.